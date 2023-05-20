Kocaeli'de 19 Mayıs motosiklet konvoyu eşliğinde kutlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 19 Mayısı Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Polis ekiplerinin de aralarında yer aldığı Türk bayraklı motosikletli konvoy renkli görüntüler oluşturdu.

19 Mayısı Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü yurdun dört bir yanında olduğu gibi Gebze'de de coşkuyla kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a çıkarak milli mücadele ateşini yakmasının yıl dönümünde gün boyunca birbirinden farklı etkinlikler düzenlendi. Son olarak Gebze Motosiklet Kulüp üyeleri konvoy yaprak uzun kuyruklar oluşturdu. Motosikletli polis ekiplerinin de içinde bulunduğu Türk bayraklı konvoy, Kent meydanından başlayarak ana caddelerde devam etti. Yaklaşık 110 motosikletliden oluşan konvoy vatandaşlar tarafından ise ilgiliyle takip edildi.