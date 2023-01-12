Kocaeli'de 194 bin 600 makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 216 bin TL değerinde 194 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze'de kaçakçılıkla mücadele çalışması çerçevesinde düzenlediği operasyonda 216 bin TL değerinde 194 bin 600 makaron, 250 kilogram kıyılmış tütün, 3 sigara sarma makinesi ve 200 bandrol ele geçirdi. Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.