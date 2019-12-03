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Kocaeli'de 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Kocaeli’de bir araçta yapılan aramada 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Kocaeli'de bir araçta yapılan aramada 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Derince İlçesi TEM otoyolu İstanbul İstikameti Bölge Trafik Şube Müdürlüğü karşısında durdurulan araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan O.O, S.B. ve M.A. isimli şahıslar hakkında, alkollü içki kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.

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