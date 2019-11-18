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Kocaeli'de 2 günde 38 kişi uyuşturucudan yakalandı

Kocaeli’de Narkotik ekipleri tarafından 2 gün süren operasyonlarda uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 38 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de Narkotik ekipleri tarafından 2 gün süren operasyonlarda uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 38 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı' olarak bilinen sokakta uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında 16-17 Kasım tarihlerinde Gebze, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve Körfez ilçelerinde uyuşturucu madde kullanıcıları ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üst aramalarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahıslardan 20'si emniyette yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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