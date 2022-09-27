Kocaeli'de 2 milyon 30 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 milyon 30 bin makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Darıca'da operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip neticesinde belirlenen adrese yapılan operasyonda, narkotik köpeği de yer aldı. Yapılan aramada ise 1 milyon 780 bin boş makaron, 250 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 960 kilogram kıyılmış tütün, 40 kilogram nargile tütünü ve 30 bin paket sigara kağıdı ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.