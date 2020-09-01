Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D130 Karayolu yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölcük istikametinde seyir halinde olan Serkan Ç. idaresindeki 31 AFN 475 plakalı Honda marka otomobil, yola çıkmak isteyen Muhammet A. yönetimindeki 41 ACM 675 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Muhammet A. ile diğer otomobilde bulunan Serkan Ç. ve yanındaki İlker Y. araçları içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralılar araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar yoldan olay yerine çağrılan çekiciler yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.