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Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan akaryakıt istasyonundan yola çıkan sürücüsü öğrenilemeyen 35 JK 329 plakalı otomobil ile 34 RU 9618 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlarda sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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