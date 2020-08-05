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Kocaeli'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.


Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Alsancaklar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.P. idaresindeki 41 AAE 442 plakalı Opel marka otomobil ile M.K. idaresindeki 41 FK 721 plakalı otomobil caddede kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri M.K. ve Z.P. ile araçlarda bulunan ismi öğrenilemeyen 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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