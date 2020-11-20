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Kocaeli'de 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu hurdaya dönen aracın kabininde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu hurdaya dönen aracın kabininde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtardı.


Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö.A. idaresindeki 77 AAU 382 plakalı gıda yüklü tır, arıza sonucu yol üzerinde durdu. Bunun üzerine aynı istikamette seyir halinde olan Hasan Ö. yönetimindeki 78 BU 181 plakalı demir sac taşıyan tır, duramayarak arıza yapan tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle parçalanan tırda sıkışan sürücü Hasan Ö. yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarabilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrasında yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Hasan Ö., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, araçların kaldırılması sonucu trafik normale döndü.

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