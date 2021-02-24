Kocaeli'de 2021 yılında 470 milyon lira yatırım yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İSU Genel Müdürlüğü olarak 2021 yılında, Kocaeli genelinde, 470 milyon TL tutarında içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı, su deposu, terfi merkezi, dere ıslahı ve fosseptik ile üsty apı çalışmaları gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Büyükakın, yapılacak yatırımların ihalelerini belirledikleri program çerçevesinde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2020 yılında etkili olan pandemiye rağmen aldıkları önlemler ile yatırımlarını sürdürdü. 855 bin abonesine sağlıklı altyapı ve çevre yatırımları ile hizmet veren İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılında Kocaeli genelinde 484 km uzunluğunda içme suyu, 249 km uzunluğunda kanalizasyon ve 57 km uzunluğunda altyapı inşaatı gerçekleştirecek. Ayrıca dere ıslahları, fosseptik, terfi merkezi ve su deposu inşaatları ile Darıca, Körfez ve Derince ilçelerinde altyapı sonrası bozulan yolların üstyapı çalışmaları gerçekleştirecek.

Yapılan ve devam eden yatırımları değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, hedeflerinin Kocaeli halkına sundukları hizmet kalitesini artırmak olduğunu söyledi. Pandemi sürecine rağmen 2021 yılında altyapıda hizmet seferberliği başlattıklarını dile getiren Büyükakın, il genelinde 2021 yılında 470 milyon lira değerinde altyapı ve üstyapı yatırımları gerçekleştireceklerini ifade etti. Yatırım ihalelerini bir bir gerçekleştirdiklerini kaydeden Büyükakın, “2021 yatırım yılı programı kapsamında Kocaeli genelinde toplam 790 km uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı ile dere ıslahları, fosseptik ve terfi merkezleri, su depoları inşa edeceğiz. İlk 2 ay içerisinde 13 ayrı ihale gerçekleştirdik. İhalesi tamamlanan projeleri hayata geçirerek altyapı hizmetlerinde kararlılığımızı devam ettireceğiz” dedi.