Kocaeli'de 21 düzensiz göçmenin yakalandığı iş yerine 986 bin TL ceza

Kocaeli'de bir araç ve iş yerinde jandarma ekiplerince yapılan incelemede 21 düzensiz göçmen yakalandı. İş yerine ise 986 bin 250 TL para cezası verildi.

Kocaeli'nin Kartepe ve Körfez ilçelerinde jandarma ekipleri, alınan ihbar üzerine bir araçta ve iş yerinde kontrollerde bulundu. Yapılan kontrollerin neticesinde toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin bulunduğu iş yeri hakkında 986 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.