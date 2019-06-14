Kocaeli'de 22 bin 640 öğrenci karne sevinci yaşadı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Darıca İlçesinde bulunan Zeki Gezer Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilere karnelerini dağıttı. Törenle birlikte il genelinde 22 bin 640 öğrenci karne sevinci yaşadı.

2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi Kocaeli'de 440 bin 653 öğrencinin karne almasıyla sona erdi. Kocaeli Valiliği tarafından Darıca İlçesinde bulunan Zeki Gezer Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine, Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan karne töreninde öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi sunuldu. Okulun öğretmenlerinden Erdoğan Şahinoğlu, Serdar Numan Canbeldek ve Meltem Altınses'in de bulunduğu 400 kişilik ‘Keşfedilen yetenekler' grubu törene katılanlara müzik ziyafeti sundu.

Karne töreninde konuşma yapan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Bütün öğrencilerin belirli alanlarda sosyal ve kültürel alanlarda yer almasını sağlamak amacıyla proje geliştirdik. Bu amaçla eğitim öğretim yılı öncesinde Kaymakam arkadaşlarımız ve milli eğitim müdürlerimizle bir toplantı gerçekleştirdik. Pilot okullar belirleyerek çalışmalarımıza başladık. Bugün bu projede yer alan okullardan birinde hazırlanan performansı izledik. Eğitim öğretim görevlerinin yanında müzikle, sporla ve sanatla ilgilenmelerini sağlamak istiyoruz. Kocaeli genelinde 33 okulumuzda 22 bin 640 öğrencimiz aynı bugün Zeki Gezer Orta Okulumuzda olduğu gibi bu proje kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir. Kocaeli genelinde 395 bin 435 öğrencimiz karne alıyor. Bin 84 okulumuzda 25 bin 321 öğretmenimizle bu yılki eğitim öğretimimizi tamamladık. Artık yeni öğretim yılının hazırlıklarını başlatıyoruz. Okullar tatil olsa da bizler çalışmalarımızı kesintisiz sürdürmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin yaz ayında dinlenmelerini, spor yapmalarını ve fırsat buldukça kitap okumalarını tavsiye ediyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılına daha zinde bir şekilde hazırlanmaları bizim temennimizdir” şeklinde konuştu.