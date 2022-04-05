Kocaeli'de 22 kişinin yaralandığı trafik kazasında can pazarı yaşandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde servis otobüsüyle tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan bazı yaralılar, çimlerin üstünde yardım bekledi.

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi C kapısı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis otobüsüyle tırın çarpışması neticesinde kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle servis otobüsü yan yattı, 22 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından çıkarıldı. Ağır yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçlardan çıkarılan diğer yaralılar ise çimlerin üstünde ilk yardım bekledi.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.