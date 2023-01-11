Kocaeli'de 230 bin içi dolu makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde polis ekiplerince bir iş yeri ve ikamette yapılan aramada 230 bin içi dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince Derince'de bir ikamette ve iş yerinde yapılan aramada 230 bin adet içi kıyılmış tütünle doldu makaron ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili bir şahıs hakkında işlem başlatıldı.