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Kocaeli'de 2.5 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iş yerinde çalıştığı esnada 2.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş yerinde çalıştığı esnada 2.5 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.


Olay, Balçık Mevki 3238 Sokakta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.İ.G., iş yerinde çalıştığı esnada dengesini kaybetmesi neticesinde 2.5 metre yükseklikten düştü. E.İ.G.'nin yaralandığını gören işçiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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