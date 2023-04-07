Kocaeli'de 3 ayda 61 kilometre dere temizliği yapıldı

İSU Genel Müdürlüğü ekipleri yılın ilk 3 ayında 61 kilometre uzunluğunda dere temizliği yaparak, derelerin düzenli akışlarını sağladı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU), 2004 yılından bu yana il genelindeki onlarca derede ıslah ve temizlik çalışmaları yaparak, çevre ile insan sağlığını tehdit oluşturmasının önüne geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, tüm olumsuz koşullara önlem almak için Kocaeli genelinde birçok altyapı yatırımı gerçekleştiriyor. İSU, 12 ilçede sürdürdüğü dere temizlik çalışmaları çerçevesinde 2022 yılında 238 kilometre uzunluğunda dere temizliği gerçekleştirdi. 2023 yılının ilk 3 ayında da çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, 61 kilometre uzunluğunda dere temizliği yaptı.