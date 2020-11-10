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Kocaeli'de 3 bin 154 litre sahte içki ele geçirildi: 3 gözaltı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 katlı adrese düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 3 bin 154 litre sahte içki ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 katlı adrese düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 3 bin 154 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Gebze ilçesinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda toplam 3 bin litre sahte içki, 164 litre etil alkol, 20 litre anason, 70 adet doluma hazır şişe, 4 adet sahte içki imalatında kullanılan dinlendirme fıçısı, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 12 adet tabanca fişeği ve 160 adet kurusıkı fişek ele geçirildi. Olayla ilgili H.Ö., H.A.D. ve S.T. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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