İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 3 bin 500 metre kareden fazla alana sahip bir tavuk çiftliği alev alev yanıyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 bin 500 metre kareden fazla alana sahip bir tavuk çiftliği alev alev yanıyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İbrikdere'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 bin 500 metrekareden daha fazla alana sahip tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm çiftliği sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çiftlikte binlerce tavuğun olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.