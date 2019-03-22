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Kocaeli'de 3. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yapımı devam eden binanın 3.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapımı devam eden binanın 3. katından aşağı düşen 58 yaşındaki inşaat işçisi hayatını kaybetti.


Olay, dün akşam Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatta kalfa olarak çalışan Kadir Pestil (58) isimli işçi, iskeleyi sökmek isterken dengesini kaybederek 3. kattan aşağı düştü. Pestil ağır yaralanırken, olayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pestil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Pestil'in cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan işlemlerin ardından işçinin cenazesi ailesine teslim edildi. Kadir Pestil'in cenazesi öğle namazını müteakiben İbrikdere Selimiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Uzuntarla İbrikdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kartepe İbrikdere Mahallesi'nde ikamet eden işçinin evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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