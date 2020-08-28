İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de 330 kilogram esrar ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerince bir lojistik firmasına ait konteyner deposunda yapılan aramalarda 330 kilogram plaka, reçine ve takoz esrar ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekiplerince bir lojistik firmasına ait konteyner deposunda yapılan aramalarda 330 kilogram plaka, reçine ve takoz esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kocaeli'de bulunan bir lojistik firmasının deposunda uyuşturucu madde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili harekete geçen ekipler, belirlenen depoya operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ile depoda yapılan aramalarda bir konteynerde, arka kısmına yapılmış zula içerisinde 330 kilogram plaka, reçine ve takoz şeklinde esrar ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.