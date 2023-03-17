İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de 4 işletmede 7 bin 240 bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 4 işletmede yapılan aramada 7 bin 240 bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 işletmede yapılan aramada 7 bin 240 bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri satan işletmelere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 4 adreste arama yapıldı. 4 işletmede toplam 7 bin 240 bandrolsüz dolu makaron, 6 elektronik sigara, 40 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Malzemelere el konulurken 4 işletmeci hakkında işlem başlatıldı.

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