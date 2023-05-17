İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de 4 katlı apartmanın çatısını alevler sardı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri binanın her tarafından merdivenli araçlarla yangına müdahale etti.


Yangın, Barbaros Mahallesi, Atakan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple çatıda çıkan yangın bir süre sonra büyüyerek yerini yoğun alevlere bıraktı. Durumu gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri adrese gönderildi. Apartman tahliye edilirken mahallelilerin bir kısmı da panikle sokağa döküldü. Binanın her tarafından merdivenli araçlarla çatıya müdahale eden itfaiye ekipleri, bir süre sonra yangını kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.


Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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