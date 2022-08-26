İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de 4 ton 225 litre etil alkol ele geçirildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 4 ton 225 litre etil alkol ele geçirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 4 ton 225 litre etil alkol ele geçirildi.



Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Körfez ilçesinde bir araçta yapılan aramada 5 litrelik şişeler halinde 800 adet etil alkol, 1 litrelik şişeler halinde 225 etil alkol olmak üzere toplamda 4 ton 225 litre etil alkol ele geçirildi.


Malzemelere el konulurken bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

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