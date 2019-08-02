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Kocaeli'de 40 saniyede 80 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlardan 2'si tutuklandı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kaldırım taşı ile camını kırarak girdikleri iş yerinden 40 saniyede 80 bin TL’lik telefon ve tablet çalan 4 kişilik hırsızlık çetesinden 2 kişi tutuklandı.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaldırım taşı ile camını kırarak girdikleri iş yerinden 40 saniyede 80 bin TL'lik telefon ve tablet çalan 4 kişilik hırsızlık çetesinden 2 kişi tutuklandı.


Olay, gece 27 Haziran gecesi 04.00 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde bulunan telefon ve internet satışı yapan iş yerinde meydana geldi. Alemdar Caddesi üzerindeki GSM bayisine otomobille gelen 4 kişi, kaldırım taşı ile kırdıkları camdan iş yerine girerek 40 saniyede 80 bin TL'lik telefon ve tablet çaldı. Çaldıkları ürünlerle kaçarak gözden kaybolan 4 şüpheli, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 2 aylık takibi sonrası İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilen 4 şüpheliden B.M.K. (20) ve A.G (20) tutuklanırken, S.G. (32), ve L.Y. (19) ise serbest bırakıldı.

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