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Kocaeli'de 448 gram esrar ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonda 448 gram esrar ele geçirilirken 2 kişi ise tutuklandı.

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 448 gram esrar ele geçirilirken 2 kişi ise tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli'ne uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisini alan polis ekipleri, şüpheli şahısları takibe aldı. Takip sonrasında düzenlenen operasyonda sevkıyatı yapan İ. K. ve M.Y. adlı iki şahıs yakalanırken şahısların yanlarında taşıdıkları 448 gr toz esrar maddesine el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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