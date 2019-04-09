Kocaeli'de 450 kişiye kanser taraması yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı “Erken Teşhiste Taranmayan Kalmasın” sloganıyla 1-7 Nisan Kanser haftası nedeniyle ilçe ilçe gezerek vatandaşa kanser taraması yaptı. Erken teşhisin önemine vurgu yapılan etkinlikte gezici kanser tarama aracıyla 30-65 yaş arası bayanlara rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arası erkeklere kolon kanseri farkındalığı oluşturmak için bilgilendirmeler yapıldı. 1 hafta boyunca kanser tarama ekibi tarafından 450 vatandaşa gaitada gizli kan testi taraması yapıldı.

Gezici Kanser Tarama Aracı 7 Nisan Pazar günü Lale Festivali için Seka Park alanında konuşlandı. Kanser tarama ekibi tarafından vatandaşa Gaitada Gizli Kan Testi taraması yapıldı. Seka Park alanında yapılan etkinlikte kemik ölçümü taraması, solunum fonksiyon testi de yapıldı.