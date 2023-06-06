Kocaeli'de 5 ayda bin 500 araç hatalı parktan çekildi

Kocaeli'de 5 ayda hatalı park ettiği tespit edilen bin 500 araca Kocaeli Büyükşehir Zabıtası tarafından işlem uygulandı.

Kocaeli'de hatalı park eden araçlara taviz verilmiyor. Kent genelinde trafik düzeni ve güvenliğinin sorunsuz şekilde seyretmesi amacıyla görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, hatalı park eden araçları çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden alarak, trafik akışının hızlanmasını sağlıyor. Kent genelinde araçlarını kaldırım üzerine, bisiklet yollarına, engelli rampası ve yaya geçidi önlerine, park yasağı bulunan alanlara ve tramvay gibi toplu taşıma duraklarının bulunduğu yerlere park eden araçlar çekici vasıtasıyla çekiliyor. Bu çerçevede, zabıta ekipleri, 2023 yılının ilk 5 aylık periyodunda hatalı park eden bin 500 aracın çekilmesini sağladı. 3 bin araca ise emniyet ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı.