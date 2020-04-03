İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de 5 bin adet kaçak maske ele geçirildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan imalathanelere düzenlenen operasyonda 5 bin adet kaçak maske ele geçirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan imalathanelere düzenlenen operasyonda 5 bin adet kaçak maske ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından Korona virüsü fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Darıca ilçelerinde bulunan imalathanelerde yetkili mercilerden izin almaksızın üretildiği ve stoklandığı tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 5 bin adet kaçak maske ele geçirildi.


Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.