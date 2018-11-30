İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de 5 FETÖ şüphelisi asker, adliyeye sevk edildi

Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 5’i adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. 27 Kasım'da Kocaeli merkezli İzmir, Balıkesir, Bilecik, Isparta ve Mersin illerinde Kocaeli İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1'i muvazzaf 2 teğmen, 1 ihraç astsubay ve 2 askeri eski öğrenci toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Sorgulamaları yapılmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Firar olan 1 kişinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.