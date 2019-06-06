Kocaeli'de 5 işçinin öldüğü fabrika yangını tamamen söndürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği tekstil fabrikası yangını tamamen söndürüldü. Küle dönen fabrikadan geriye kalanlar havadan görüntülendi.

Çayırova'da bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangında fabrika küle dönerken, alevler yaklaşık 4 saatte söndürülebildi. Tamamen söndürülen ve soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada çıkan yangında 5 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kül ve demir yığınına dönen fabrikadan geriye kalanlar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı fabrikanın tamamen küle döndüğü görünüyor.

Öte yandan soruşturma başlatılan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkililerin inceleme yaptığı fabrikada ölen işçilerin cesetlerinin çıkarılması için olay yeri inceleme ekipleri de yeniden çalışma başlattı. Yangın sonrası alana gelen ekipler, içerideki yoğun sıcaklığın tehlikeli boyutlarda olması nedeniyle çalışma yapamadan alandan ayrılmıştı. Yeniden alana gelen ekiplerin incelemesi sonrasında işçilerin cesetlerinin çıkarılması bekleniyor.