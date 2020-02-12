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Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen yakalandı: 3 gözaltı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerin çalışmasına ve barınmasına aracı olan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerin çalışmasına ve barınmasına aracı olan 3 kişi ise gözaltına alındı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 48'i Afganistan, 2'si Özbekistan uyruklu olmak üzere 50 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen ve göçmenlerin çalışmasına ve barınmasına aracı olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

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