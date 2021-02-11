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Kocaeli'de 500 bin boş makaron ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Derince ve Darıca ilçelerinde yapılan operasyonlar kapsamında 500 bin içi boş makaron ve 25 bin 220 adet tütün bandrolü ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Derince ilçesinde durumundan şüphe edilen Transit bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda, 2 bin 500 kutu içerisinde 500 bin adet üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan boş makaron, 60 adet sökülmüş halde TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi hakkında ise 5607 S.K.M. suçundan adli işlem uygulandığı öğrenildi.


Öte yandan Darıca ilçesinde de durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda da, 25 bin 160 adet tütün bandrolü ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 kişiye yine aynı şekilde adli işlem uygulandığı belirtildi.

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