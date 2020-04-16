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Kocaeli'de 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir depoya yapılan baskında 500 kilo kaçak tütün ile 340 bin makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir depoya yapılan baskında 500 kilo kaçak tütün ile 340 bin makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Derince ilçesinde polis ekiplerince bir depoya baskın düzenlendi. Depoda yapılan aramalarda 500 kg kıyılmış tütün, 340 bin adet makaron ve 12 bin 20 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Baskında yakalanan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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