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Kocaeli'de 505 tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 498 sikke ve 7 tarihi obje olmak üzere toplam 505 tarihi eser ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 498 sikke ve 7 tarihi obje olmak üzere toplam 505 tarihi eser ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Kandıra'da operasyon yürüttü. Yapılan operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 498 sikke ve 7 tarihi obje olmak üzere toplam 505 tarihi eser ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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