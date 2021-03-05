Kocaeli'de 52 bin 200 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 52 bin 200 adet makaron ve 78 bin 250 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan bir depoda arama yapıldı. Yapılan aramada 52 bin 200 adet içi dolu makaron, 292 bin 200 adet boş makaron ve 78 bin 250 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.