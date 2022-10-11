İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de 53 bin 740 makaron ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan aramada 53 bin 740 makaron ve 161 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan aramada 53 bin 740 makaron ve 161 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri İzmit'te bir iş yeri ve araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 50 bin TAPDK bandrolü bulunmayan makaron, 3 bin 740 içi doldurulmuş makaron, 161 paket halinde (161 kilogram) sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olaya ilişkin 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

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