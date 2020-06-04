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Kocaeli'de 57 bin adet extacy hap ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 57 bin adet extacy hap ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 57 bin adet extacy hap ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldı öğrenildi. Ekipler tarafından belirlenen araç TEM Otoyolu Kandıra Gişeleri'nde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 57 bin adet extacy hap ele geçirildi.


Olayla ilgili araçta bulunan F.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenilen şahısın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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