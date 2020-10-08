İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de 57 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 5 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 57 bin adet tütün doldurulmuş makaron, 72 paket kıyılmış tütün ve 10 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 57 bin adet tütün doldurulmuş makaron, 72 paket kıyılmış tütün ve 10 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak tütün ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Körfez ilçesinde faaliyet gösteren 5 işyerinde eş zamanlı arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 57 bin adet tütün doldurulmuş makaron, 72 paket kıyılmış tütün ve 10 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.


Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.