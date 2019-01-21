Kocaeli'de 575 gram metamfetaminin maddesi yakalandı

Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kovalamaca sonucu 150 bin TL değerinde 575 gram metamfetaminin maddesi ile yakalanan şahıs, araçta bulunan uyuşturucunun kaya tuzu olduğunu söyledi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Olay, 20 Ocak tarihinde saat 4.00 sıralarında Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mermerciler Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede suç önlemek amacı ile devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Jandarma ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayan araçtaki sürücü kaçmaya başladı. Olay yerinden hızla uzaklaşan aracı takibe alan jandarma ekipleri, aracı ile kaçmaya çalışan şahsı kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şahsın aracında yapılan aramalarda 150 bin TL değerinde 575 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.Ş. isimli şahıs, araçta bulunan maddenin kaya tuzu olduğunu iddia ederek kendini savunmaya çalıştı. Jandarma komutanlığına götürülen şahısın yapılan incelemelerinde metamfetamin maddesini İstanbul'dan alıp Bursa'ya götürmeye çalıştığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şahısın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.