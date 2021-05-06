Kocaeli'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak akaryakıt üretildiği belirlenen bir tesise düzenlenen operasyonda, 6 bin litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gebze İlçesi Balçık Mahallesi'nde bulunan bir tesiste lisanssız olarak kaçak akaryakıt üretildiğini tespit eden jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen tesise operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda K.C. isimli şahsa ait üretim tesisinde yapılan aramalarda 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.