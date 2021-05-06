İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kaçak akaryakıt üretildiği belirlenen bir tesise düzenlenen operasyonda, 6 bin litre kaçak alkol ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak akaryakıt üretildiği belirlenen bir tesise düzenlenen operasyonda, 6 bin litre kaçak alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Gebze İlçesi Balçık Mahallesi'nde bulunan bir tesiste lisanssız olarak kaçak akaryakıt üretildiğini tespit eden jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen tesise operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda K.C. isimli şahsa ait üretim tesisinde yapılan aramalarda 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.