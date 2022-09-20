İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de 6 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan 6 kaçak göçmen çıktı.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan 6 kaçak göçmen çıktı. Gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Dilovası ilçesinde seyir halinde olan bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 6 kaçak göçmen bulunduğu belirlendi. Göçmenler gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi, araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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