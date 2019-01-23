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Kocaeli'de 6 kişilik aile doğalgazdan zehirlendi

KOCAELİ(İHA) –Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kombiden sızan doğal gazdan zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KOCAELİ(İHA) –Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kombiden sızan doğal gazdan zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay sabah saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Karlı Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karlı Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan S.K. adlı kadın sabah saatlerinde uyandığında evde bir gaz kokusu hissetti. Gaz kokusunun ardından kendisini halsiz hisseden S.K. kızı Z.K. ve evdeki 4 misafirinin de aynı halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince evde ilk müdahalesi yapılan 6 kişi doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Derince Eğitim Araştırma ve Körfez Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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