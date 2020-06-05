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Kocaeli'de 6 vaka görülen sokak karantinaya alındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir sokakta 6 kişinin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı ve 30 temaslı kişinin tespit edildiği sokak tamamen karantinaya alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir sokakta 6 kişinin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı ve 30 temaslı kişinin tespit edildiği sokak tamamen karantinaya alındı.



Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokak'ta bulunan 4 ayrı evde yaşayan 6 kişinin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Yapılan araştırmalarda test sonucu pozitif çıkan kişilerin 30 kişiyle temaslı olduğu ve sokaktaki diğer evlerle yakın münasebetlerinin bulunduğu tespit edilmesi üzerine karantina uygulamasına gidildi. Umumi Hıfsızsıha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri gereğince sokağın tamamı 7 gün süreyle karantinaya alındı.

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