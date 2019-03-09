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Kocaeli'de 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından durdurulan bir turda yapışan aramalarda 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir turda yapışan aramalarda 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'den geçecek olan bir tırın kaçak sigara taşıdığı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, plakası belirlenen aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda araçta 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın serbest bırakılmasına karar verildi.

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