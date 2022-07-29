Kocaeli'de 7 dilenci kadın birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 dilenci kadın birbirine girdi. Çıkan kavgada dilenen bir kadının kucağındaki çocuğu umursamadan saç saça baş başa kavga etti. O anlar ise başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi üzerinde bulunan caddede meydana geldi. İddiaya göre, dilenen 7 kadın önce tartıştı ardından kavgaya tutuştu. Bir kadının ise kucağındaki çocuğa aldırış etmeden diğer kadınlarla saç saça baş başa kavga etmesi dikkatlerden kaçmadı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlanan kavga bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

“Biz kavgayı ayırmadık çünkü kavga esnasında cüzdanların çalınma olaylarını duyduk”

Kavgayı gören ve bu tür kavgalarda ayırmak isteyenlerin cüzdanlarının çalındığını söyleyen Ahmet Metin isimli vatandaş, “Konunun ne olduğunu bilmiyorum ama 6-7 kadın burada kavga etti. Özellikle birinin elinde 2 yaşlarında bir çocuk da vardı. Çocuğa aldırış etmeden kavga ettiler. Biz kavgayı ayırmadık çünkü kavga esnasında cüzdanların çalınma olaylarını duyduk. Polise haber verdik ancak onlar gelene kadar ayrıldılar ve gittiler. Sürekli buraya gelip dileniyorlar ve esnaflar onlardan bıktı. Burayı mesken ettiler. Özellikle akşam saatlerinde Arap turistlerin peşini hiç bırakmıyorlar, bir şeyler aldırıyorlar. Sürekli bağırış çağırış oluyor” dedi.