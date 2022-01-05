Kocaeli'de 77 sikke ve Meryem Ana figürlü heykel ele geçirildi

Kocaeli'de durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, Helenistik ve eski Yunan dönemlerine ait 77 bronz sikke ve Meryem Ana figürlü heykel ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Körfez ilçesinde bir araç durduruldu. Araç içerisinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen Helenistik ve eski Yunan dönemlerine ait 77 bronz sikke ve Meryem Ana figürlü heykel ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.