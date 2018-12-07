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Kocaeli'de 9 bin öğrenciye bilinçli tüketici eğitimi

Kocaeli’de bilinçli bir tüketici toplumunun oluşturulması amacıyla ortaokul öğrencilerine Büyükşehir Zabıta Dairesi tarafından 9 bin öğrenciye “Bilinçli Tüketici Eğitimi” verildi.

Kocaeli'de bilinçli bir tüketici toplumunun oluşturulması amacıyla ortaokul öğrencilerine Büyükşehir Zabıta Dairesi tarafından 9 bin öğrenciye “Bilinçli Tüketici Eğitimi” verildi.



Vatandaşların bir tüketici olarak satın aldıkları ürünlerinden dolayı haklarını bilmeleri zarar görmemeleri acısından önem taşıyor. Vatandaşların bilinçli bir tüketici olmaları için Tüketici Kanunu ve ürünler hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Bilinçli bir tüketici olunmasında çocuk yaşlarda alınan eğitimler, daha kalıcı oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından ortaokul öğrencilerine hayatları boyunca bilinçli bir tüketici olmaları amacıyla “Bilinçli Tüketici Eğitimi” veriliyor.



Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yapılan eğitimler Kocaeli genelinde, 8 ilçedeki okullarda şuana kadar yaklaşık 9 bin öğrenciye “Bilinçli Tüketici Eğitimi” verildi. Bilgilendirme sunumu ve sunum sonunda öğrencilerin merak ettiği konuların cevaplandırıldığı eğitimler, il genelindeki diğer okullarda da devam edilmesi hedefleniyor.

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