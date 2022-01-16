Kocaeli'de ahşap evde yangın çıktı

Kocaeli'de ahşap bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, İzmit ilçesine bağlı Hatipköy Mahallesi'nde bulunan ahşap bir bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.'ye ait ahşap evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yangını kısa sürede söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.