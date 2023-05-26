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Kocaeli'de AK Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı

Kocaeli’de TBMM’ye girmeye hak kazanan 6 AK Parti milletvekili, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Kocaeli'de TBMM'ye girmeye hak kazanan 6 AK Parti milletvekili, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.


14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekilleri Seçimi'nde alınan oylarla TBMM'ye girme hakkı kazanan Kocaelili 6 AK Parti milletvekili bugün mazbatalarını aldı. İzmit'te bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu'nda vekiller için mazbata töreni düzenlendi. Kocaeli'nin AK Parti milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve Sami Çakır mazbatalarını aldı. Mazbata törenine AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti ilçe belediye başkanları, gençlik ve kadın kolları da katıldı.

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