Kocaeli'de akıl almaz kaza

Kocaeli'de seyir halinde olan bir otomobil ile tır akıl almaz kazaya karıştı. Tırın tekerinin patlaması neticesinde lastiğin içinde bulunan hava basıncı, yanından geçen otomobilin ön kısmını yamulttu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Tarkan, Hyundai marka otomobilini sanayiye bakıma götürmek için yola çıktı. Tarkan otomobiliyle yoluna devam ederken karşıdan gelen 11 AAD 465 plakalı Mercedes marka tırın yanından geçti. O esnada hareket halinde olan tırın tekeri patladı. Tekerin patlaması neticesinde lastiğin içinde bulunan hava basıncı Özcan Tarkan'ın otomobilinin ön kaputunu, farlarını ve çamurluklarını yamulttu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasını yansıdı.

“Kamera kayıtları olmazsa kimseyi inandıramazdık”

Olaya çok şaşırdığını söyleyen Özcan Tarkan, “Aracımı sanayiye bakıma getiriyordum o esnada karşıdan tır geliyordu. Yan yana geçtiğimiz sırada tırın lastiği patladı. Patlama sebebiyle lastiğin içinde olan hava basıncı arabamın ön tamponunu, farlarını, kaputunu sağ ve sol çamurluklarının hepsini yamulttu. Arabanın zararının 10 bin TL olduğunu düşünüyorum. En azından kamera görüntüleri var da derdimizi anlatabiliyoruz, yoksa kimseyi inandıramazdık” dedi.